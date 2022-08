Taglia il nastro della 18esima edizione il festival tematico dedicato alla musica tradizionale calabrese creato e diretto dall’Associazione Arpa. Il “Tarantella Power” torna nella sua riuscita formula che combina tradizioni e musica nel suggestivo borgo di Tiriolo che torna ad essere luogo privilegiato di incontro, spazio di commistione di diversi linguaggi che si ritrovano nei suoni della tradizione assicurando una valenza straordinaria a questo territorio, non solo dal punto di vista culturale ma anche da quello sociale. Da lunedì 8 a mercoledì 10 agosto incontri, animazioni, mostre e concerti e soprattutto la musica quale filo conduttore di un interessante viaggio nella valorizzazione delle risorse locali per recuperare le radici di una storia meravigliosa, da non dimenticare. Tra i temi pià interessanti, quelli legati alla formazione. Le musiche di tradizione orale e popular si sono affacciate già da qualche tempo nella sistema formativo accademico statale italiano quanto sta accadendo all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), rappresenta una formidabile novità in ambito didattico, una scommessa culturale importante che è stata raccolta e che, per la prima volta in Italia, offrirà ai giovani la possibilità di conseguire il diploma in strumenti tradizionali, seguendo l’esempio di numerosi conservatori nel resto d’Europa. Ed ecco che tra gli eventi da non perdere, c’è il convegno su “Studiare la musica di tradizione orale in Conservatorio”, con i maestri Pierfrancesco Pullia direttore del conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese e i docenti: Danilo Gatto, Francesco Loccisano e Andrea Piccioni. E tra i concerti, da segnalare, l’attesa tappa del tour estivo dei Modena City Ramblers, mercoledì 10 agosto alle 22. L’evento è cofinanziato dalla Regione Calabria con i fondi del Bando Borghi e affidato alla direzione artistica dell’Arpa, che fa parte dell’associazione temporanea di scopo costituita assieme al Comune di Tiriolo, guidato dal sindaco Domenico Greco (foto), per il coordinamento e organizzazione del festival.