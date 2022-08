Traffico da bollino nero per le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di venerdì, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è stato registrato un traffico in costante aumento. In particolare Viabilità Italia prevede bollino nero nella mattinata del 6 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Il bollino torna rosso a partire dal pomeriggio di sabato 6 e per tutta la domenica, 7 agosto, con traffico intenso per le ultime partenze di questo primo fine settimana agostano. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. E’ comunque, finalmente un’estate boom per il turismo. Solo tra luglio e agosto sono stati o andranno in vacanza oltre 23 milioni di italiani (il 70% di chi partirà). Prevale la scelta del mare, indicata da ben il 67% degli italiani. Significativa anche la scelta della “vacanza verde” (montagna, lago e campagna) con il 21,5 delle preferenze e delle città d’arte e dei borghi, scelta quest’ultima indicata da poco meno del 9%. A fare il punto il presidente di Demoskopika Raffaele Rio in un’intervista all’Ansa. Natura, rapporto tra qualità e prezzi, scoperta del patrimonio ed enogastronomia tra i fattori “condizionanti” per la scelta della meta. “Possiamo senza dubbio confermare ma, a questo punto, anche rivedere al rialzo le nostre stime, già diramate nei mesi scorsi, su tutto il 2022 in cui prevedevamo un flusso turistico di quasi 343 milioni di presenze e poco più di 92 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 35% e al 43% rispetto all’anno precedente” dice ancora il presidente Rio. Aumenta in modo rilevante anche la quota degli italiani che ha scelto di trascorrere un periodo di villeggiatura fuori dai confini nazionali.