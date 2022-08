CATANZARO/ E’ stato inaugurato martedì 2 agosto a Catanzaro il nuovo centro sportivo che sorge in località Runci nel quartiere Barone. La struttura cambia look ed intitolazione diventando cosi “Sport Center Vincenzo Soluri”, e accoglierà diverse discipline sportive, calcio in primis.

Dopo tanti anni la superficie, finora in terra battuta, si copre con un nuovo e splendido manto erboso realizzando cosi i sogni della scuola calcio A.S.D. Esperanza e dei suoi iscritti. Il centro sportivo privato più “anziano” della città situato in località Barone, (Runci) finalmente avrà un campo degno della sua storia.

La nuova struttura prevede, oltre al rifacimento del terreno di gioco, la manutenzione e il restyling di tutte le aree esterne ed interne.

La denominazione “Sport Center Vincenzo Soluri” nasce dal fatto che la struttura, nel suo complesso, sarà formata da un campo di calcio a 11 all’interno del quale si ricaverà, all’occorrenza, un campo di calcio a 8, due campi di calcetto (sempre in erba sintetica) e da un palazzetto polivalente all’interno del quale si svolgeranno le attività di Basket e Pallavolo. Ci sarà dunque durante l’intera stagione calcistica e non, la possibilità di usufruire dei campi per partite con amici, allenamenti per società calcistiche e partite ed allenamenti amatoriali. All’interno della struttura si potra’ trovare uno staff di professionisti Laureati in scienze Motorie e specialisti in attività motoria Preventiva ed adattata che seguiranno al mattino dei programmi di prevenzione per gli anziani di ginnastica dolce e gruppi di cammino. La struttura e’ cardioprotetta con tutti i tecnici abilitati all’utilizzo del defibrillatore.

La struttura, per quanto riguarda il Calcio, sarà gestita dall’ Esperanza S.r.l.s con la sua Scuola Calcio A.S.D. Esperanza del Presidente Sergio Pezzano, che intende organizzare una nuova stagione sportiva con grandi ambizioni, puntando su numerose iscrizioni. Durante la giornata di inaugurazione del centro sportivo si è svolto l’Open Day della scuola calcio per i ragazzi dai 5 ai 16 anni.

Nei prossimi giorni RTC, La Televisione di Catanzaro e della Calabria, dedicherà un ampio servizio durante la rubrica RTC Sport Estate.

Le iscrizioni alla stessa sono aperte a partire dal 3 agosto e potranno essere effettuate direttamente in sede per le seguenti categorie:

Piccoli amici: 5-6 anni / Primi calci: 6-8 anni

Pulcini: 9-10 anni / Esordienti: 11-12 anni

Giovanissimi 13-14 anni / allievi 15-16 anni.

Lo staff della scuola calcio sarà composto dalle seguenti figure:

Allentori con Patentino Uefa B e Uefa C

Preparatore dei portieri

Medico sociale

Educatore

Nutrizionista

Psicologi

Sociologo