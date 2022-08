Una straordinaria vetrina di promozione per la città, dal quartiere marinaro al centro storico, che proietta Catanzaro all’attenzione mediatica nazionale ed internazionale. Il Magna Graecia Film Festival anche quest’anno ha voluto coinvolgere i suoi ospiti alla scoperta del Capoluogo in occasione delle masterclass che si sono svolte nel cuore della città. In particolare, la star americana Jeremy Piven è arrivata nel centro storico a bordo della funicolare, accolto dal sindaco Nicola Fiorita e dalla vicesindaco Giusy Iemma, e ha voluto fare una breve passeggiata su Corso Mazzini, scoprendo l’origine legata alla città del termine “paparazzo” e fermandosi al bar per sorseggiare un caffè.

Anche Ricky Tognazzi è salito in centro, dall’albergo che lo ospita a Lido, utilizzando un bus Amc su cui campeggiava il manifesto del MGFF dedicato al padre Ugo per i cento anni dalla nascita. Anche in questo caso, il primo cittadino ha dato il benvenuto al regista a nome di tutta la città, accompagnandolo fino all’ingresso del Supercinema dove si è svolto l’incontro con il pubblico. Il centro storico sarà ancora teatro di altri dibattiti d’eccezione oggi con Stefania Sandrelli e domani con John Landis per il gran finale del festival. “Grazie ad operazioni di questo genere e alle felici intuizioni di Gianvito Casadonte e della sua squadra – ha commentato Fiorita – la città ha avuto l’opportunità di conoscere e incontrare dal vivo grandi personalità del cinema. Un traino positivo per Catanzaro che può e deve crescere, insieme al MGFF, per creare un legame ancora più forte e produttivo con la comunità”.