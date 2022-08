SERSALE(CZ)/ Prosegue con grande successo di pubblico la manifestazione “Un Tempo in un Borgo – Sapori & Mestieri”, XVIII edizione, organizzata dalla Pro Loco di Sersale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, dal 5 al 9 agosto. Tantissime presenze nelle prime tre serate con turisti e visitatori provenienti da ogni dove. Moltissimi gli emigrati di Sersale tornati puntualmente come ogni estate nel proprio paese natìo per respirare un po’ di aria di casa. Anche in questa edizione musica, arte e enogastronomia fanno da contorno alle numerose iniziative culturali promosse dalla Pro Loco guidata dal dinamico presidente Alessandro Galeano, giovane con idee chiare e visione. Un’associazione, quella della Pro Loco di Sersale, organizzata e molto attenta ai dettagli, costituita da giovani ma già navigati in manifestazioni di questo genere. Sabato è stata riscontrata un’ottima partecipazione, inoltre, per le proiezioni in omaggio al Maestro Vittorio De Seta. Il programma è ancora ampio, stimolante, vario e variegato, una proposta attrattiva che catturerà innumerevoli ospiti anche nelle ultime due serate, attesissime, quelle di oggi e di domani.