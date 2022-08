Alta formazione, finanziati i “Patti territoriali” per gli atenei

Le Università di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia hanno tempo fino al 15 settembre 2022 per presentare i ‘Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese’, accordi che gli Atenei potranno stipulare con soggetti privati e pubblici per ampliare l’offerta formativa degli studenti. Lo comunica il ministero dell’Università e della ricerca scientifica. “È da oggi disponibile -si legge in una nota- il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca che dà attuazione alla misura prevista dal decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 che ha stanziato 290 milioni di euro complessivi, suddivisi in 20 milioni per il 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. I ‘Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese’, in particolare, vogliono ampliare l’offerta formativa con una attenzione alle discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I ‘Patti’ mirano anche a promuovere l’interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali nelle quali è stata riscontrata la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. Le Università pubbliche, private e telematiche che intendono proporre ‘Patti territoriali’ -si fa sapere dal ministero- possono inviare la domanda a partire dal 29 agosto prossimo, tramite la piattaforma web dedicata del Ministero dell’Università e della Ricerca, entro il 15 settembre 2022”.