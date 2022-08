Sono 70 i pianisti iscritti alla manifestazione provenienti da Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e dal Portogallo. Si prevedono 1200 minuti di musica nelle tre location allestite. Concerti per pianoforte, pianoforte a quattro mani, musica da camera per il pubblico. Dopo il successo di pubblico e critica si rinnova la maratona pianistica diffusa nel centro storico bizantino di Rossano per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”. Come lo scorso anno sono previste 3 postazioni con pianoforte a coda e gran coda. La kermesse musicale, si terrà nel centro storico di Rossano il 17 agosto 2022 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 tra il Chiostro Palazzo San Bernardino, il Chiostro del Museo Diocesano del Codex e Palazzo Madre Isabella De Rosis. Parallelamente alle performance pianistiche ci sarà Piano City Experience: Palazzo San Bernardino Haute Couture 2023, designer Patrizia Crupi Azienda Tessile Bossio. Sempre a Palazzo San Bernardino si potrà visitare l’esposizione delle foto finaliste all’International Grand Prix di Fotografa-Rainbow. Inoltre è prevista l’apertura straordinaria serale del Museo Diocesano e del Codex con ingresso ridotto dalle 20.00 alle 24.00. La realizzazione di CoRo Piano City, inserita nel cartellone CoRo Summer Music promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione della Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps con il supporto del Centro Studi Musicali “G. Verdi”. Il direttore artistico e organizzativo è la giovane pianista rossanese Teresa Campana.