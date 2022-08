Calcio serie B/ Reggina e Cosenza, partenza col botto!

Inizia come meglio non poteva la stagione di Reggina e Cosenza in serie B, entrambe vittoriose in trasferta. Gli amaranto di Pippo Inzaghi espugnano 3 a 1 Ferrara, mentre i lupi rossoblu’ passano sul difficile terreno di Benevento. Due colpi esterni che fanno sperare in un ottimo campionato per le due calabresi. Parte dunque con il botto l’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina. La squadra calabrese ha vinto 3-1 in casa della Spal segnando nel primo tempo con Crisetig e poi nella ripresa arrotondando con Menez, il migliore in campo, e Rivas. Di La Mantia la rete per la squadra di Venturato che non ha regalato una serata felice ai suoi tifosi.

Eccezionale vittoria esterna per il Cosenza di Dionigi in casa del Benevento grazie ad una rete di Larrivey all’inizio della ripresa.