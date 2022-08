SOVERATO (CZ)/ Giornata di grande festa quella di domenica 14 agosto a Soverato per le celebrazioni in onore della Madonna di Porto Salvo. Nel pomeriggio si è svolta la tradizionale processione in mare che ha richiamato come sempre una folla immensa che si è riversata in spiaggia. Numerosissimi a tuffarsi in mare per salutare il passaggio dell’icona. Tantissimi i turisti provenienti da ogni dove. Questa sera alle 20,30 andrà in onda uno Speciale televisivo di RTC Canale TV 78 realizzato dal giornalista Manuel Soluri.

Guarda il video realizzato da RTC