“Scovato ennesimo scarico illegale. Nelle ultime ore durante l’attività di monitoraggio delle coste e dei depuratori una squadra della Regione ha rilevato e certificato la presenza di uno scarico anomalo. Il caso è già stato segnalato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, ai carabinieri, alla Capitaneria di Porto e al Comune di Fuscaldo”. A riferirlo è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con un post su facebook nel quale ha pubblicato la foto dello scarico abusivo individuato.

“In questi mesi – prosegue Occhiuto – abbiamo realizzato centinaia di controlli e sopralluoghi, riscontrando in alcuni territori numerosi potenziali scarichi abusivi, per i quali sono già in corso accertamenti. È mia intenzione fornire un resoconto puntuale ai calabresi del macroscopico lavoro che stiamo eseguendo. Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo tutta la volontà di non arrenderci. Con pazienza, tempo e sacrificio, riusciremo a contenere le illegalità e ad avere così un mare sempre più pulito e sicuro. Non basta solo il nostro impegno, serve far fiorire la cultura della depurazione. Ciascuno di noi – osserva il presidente della Regione Calabria – è responsabile delle proprie azioni, del proprio comportamento e anche del supporto civico che può dare alla comunità. Per questo dico grazie a tutti coloro che stanno partecipando attivamente, continuando a segnalare quando il mare è pulito e anche quando si riscontrano situazioni anomale. #nonmolliamo”.