I due magistrati simbolo della lotta alla mafia Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato sono rispettivamente il capolista del Movimento 5 Stelle nel collegio plurinominale della Camera e il capolista nel collegio plurinominale del Senato in Calabria. . E’ quanto si legge nelle liste di candidati del M5s pubblicate questa notte sul sito del Movimento. De Raho e Scarpinato fanno parte del listino di candidati proposto dal leader M5S Giuseppe Conte agli iscritti e votato a stragrande maggioranza nella piattaforma. Nella lista proporzionale della Camera in Calabria dopo De Raho, che nella sua carriera è stato anche procuratore capo della Dda di Reggio, sono candidati i parlamentari uscenti Vittoria Baldino, calabrese di origine eletta nel Lazio nel 2018, al numero 2, Riccardo Tucci al numero 3 e Anna Laura Orrico, già sottosegretario alla Cultura nel secondo governo Conte, al numero 4 (candidati supplenti sono gli uscenti Alessandro Melicchio e Elisa Scutellà, e poi Guglielmo Minervino e Maria Laface). Nella lista proporzionale del Senato in Calabria dopo Scarpinato sono candidati gli uscenti Elisabetta Barbuto al numero 2 e Giuseppe Auddino al numero 3, e l’attivista Teresa Sicoli al numero 4 (supplenti Giuseppe Nunziato Belcastro, Rosa BConteevilacqua, Fabio Gambino e Monica Riccio). Contento si è dichiarato il consigliere regionale dei Cinquestelle, Tavernise: “Vittoria Baldino ed Elisabetta Barbuto saranno candidate al secondo posto, rispettivamente, alla camera dei deputati e al senato della repubblica nelle liste del movimento 5 stelle. Entrambe hanno possibilità di essere rielette visto che i capolista de Raho e Scarpinato sono capolista an’che in Emilia-Romagna, collegio 3, e in Sicilia. Sempre rimanendo in ambito Cinquestelle, l’ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, l’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, l’attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone, il vicepresidente 5 stelle Mario Turco sono tra i candidati capolista indicati al Senato dal M5S. Patuanelli corre in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Turco in Puglia e Basilicata, Licheri in Sardegna, Piemonte e Toscana, la Castellone in Campania.