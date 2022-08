“Un brutto episodio si è verificato nelle scorse ore in pieno centro a #Cosenza dove un ambulante è stato colpito da uno schiaffo. Certi che presto si farà piena luce su quanto accaduto non possiamo non condannare con fermezza questo orribile gesto di violenza. Perché la violenza non è mai la soluzione”. Lo afferma Italia Viva Calabria in una nota.