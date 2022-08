Hanno torturato e maltrattato un gattino filmando il tutto e postandolo su Instagram. Un video riprovevole che sta facendo il giro dei social. E’ accaduto a Polistena, in una zona di campagna, ad opera di un gruppo di giovani. A denunciare l’accaduto la proprietaria del gattino che si è detta esterrefatta del comportamento dei giovani. Quanto avvenuto è stato anche stigmatizzato dall’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che si è mobilitata per sporgere denuncia per maltrattamento di animale nei riguardi dei ragazzi. “L’orrore e il peggio non hanno fine – ha dichiarato in una nota il presidente nazionale dell’associazione, Di Lorenzo Croce – dopo i fatti di Benevento altri gatti seviziati dai ragazzi, questa volta accade in Calabria e per la precisione a Polistena. Credo, che oltre a generici appelli al buon senso ed alla condanna dei fatti, serva anche un inasprimento forte delle pene per chi commette simili reati a danno di esseri viventi in questo caso cuccioli”. Su quanto accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri.