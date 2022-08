Elezioni, in Calabria arrivano i primi leaders: domenica e lunedì Salvini nel Cosentino e a Vibo. Martedì Giorgia Meloni a Cosenza

Dopo la presentazione delle liste e con le vacanze agostane che volgono al termine la campagna elettorale comincia ad entrare nel vivo. I leaders dei partiti sono già tutti in movimento e viaggiano nelle varie aree del Paese a caccia di consensi e di voti. La Calabria naturalmente fa parte degli itinerari e già nei prossimi giorni sarà meta di alcuni esponenti di spicco di partiti e coalizioni. Il leader della Lega Matteo Salvini parteciperà ad alcuni iniziative elettorali domenica e lunedì mattina in Calabria. Domenica, alle 11.30 alla Masseria Mazzei di Contrada Gelso a Corigliano Rossano incontrerà i giornalisti alla presenza dei candidati alle elezioni politiche e dei dirigenti della Lega. Nello stesso luogo, alle 14.00 avrà poi un incontro con i cittadini. Salvini si sposterà poi, nel pomeriggio, a Vibo Valentia, dove, alle 17.30, parteciperà ad un incontro pubblico al gazebo della Lega nell’area portuale in via Michele Bianchi. Lunedì mattina, infine, alle 10, il leader della Lega parteciperà ad un incontro pubblico alla “Luna ribelle”, sul Lungomare Lido Comunale Torrenervi. Dopo di che si sposterà in Sicilia. Molta attesa in Calabria anche per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che sarà martedì prossimo a Cosenza dove, alle 18.30 è prevista la sua partecipazione ad una iniziativa elettorale in piazza Kennedy. Giorgia Meloni ha recentemente rilanciato il tema del quoziente familiare sintetizzandolo nello slogan: più numerosa è la famiglia, meno tasse paghi. Per Fratelli d’Italia si tratta di un “obiettivo di legislatura”, ma Meloni promette “qualcosa di grande impatto” fin da subito. L’idea è di aumentare l’assegno unico universale del 50%, fino a un massimo di 260 euro mensili per figlio.