Diramati i calendari del campionato di serie C. Inizio di torneo ampiamente abbordabile per il Catanzaro che partirà in casa ospitando il Picerno, poi farà visita al Taranto e tornerà in casa con il Latina. Quarta giornata sul terreno del Cerignola. Più complicato sulla carta sembrerebbe l’avvio del Crotone che debutta a Messina contro l’ex Auteri, poi riceve l’ostico Monopoli e va a Pescara. Alla quarta riceve i laziali del Monterosi. Il derby si giocherà il 6 novembre a Catanzaro.