“Ponte sullo Stretto per unire Sicilia e Calabria, Italia ed Europa. Dopo troppi anni di chiacchiere, con studi pronti e costi contenuti, la Lega dice fortemente SÌ. Più lavoro per migliaia di persone, meno inquinamento nel nostro mare, un’immagine straordinaria della bravura italiana nel mondo. PD e 5Stelle continuano a dire NO? Scelgano gli Italiani, il 25 settembre”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.