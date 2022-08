“Mi dispiace che qualche presidente dell’ordine dei medici, che magari fa il presidente da 20 anni e che ha svolto la sua attività sotto diversi commissari della Sanita, oggi abbia un tale astio, una violenza nei confronti dell’attuale commissario alla sanità. Ciò mi fa pensare che forse questa misura tocca molti interessi dei medici, soprattutto di quelli che vanno a lavorare per mille euro al giorno, 30.000 euro al mese sottraendo risorse al servizio sanitario regionale a tutti i regionali. Non mi ricordo attacchi così violenti da parte del presidente dell’ordine dei medici per esempio a Cotticelli”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuti, rispondendo ai giornalisti sulla vicenda dei medici cubani a margine di una conferenza stampa. Riguardo al ricorso al Tar presentato da alcuni sindacati medici, Occhiuto ha detto di non nutrire alcuna preoccupazione “anche perché non sono uno scappato di casa, tutto quello che faccio lo faccio forte della mia esperienza legislativa e quindi verificando la regolarità di tutte le procedure. I documenti della società di Stato cubano sono validati dall’ambasciata italiana a Cuba quindi è una attività perfettamente in linea con le normative. Facciano i ricorsi che vogliono ma per me un medico capace di salvare una vita vale più di 1.000 polemiche”.