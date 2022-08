Grande e giustificata soddisfazione alla Regione Calabria per l’esito della campagna antincendi dell’estate 2022. Una campagna avviata all’insegna dello slogan “Tolleranza zero” per far capire che si voleva finalmente incidere in profondità sulla piaga degli incendi dolosi che rappresentavano, storicamente, una percentuale consistente di quelli registrati. Stavolta alla campagna di sensibilizzazione si è aggiunta una precisa strategia di contrasto ai piromani. Mobilitati carabinieri, vigili del fuoco, associazione di volontariato, droni e quant’altro potesse risultare utile per impedire gli incendi dolosi e prevenire quelli spontanei. I dati di fine stagione danno ragione alla strategia seguita con determinazione dal Presidente Occhiuto e dall’assessore all’agricoltura Gallo “È andata molto bene, credo che i cittadini se ne siano resi conto perché il numero di incendi registrato quest’anno non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dello scorso anno”. Così il presidente Roberto Occhiuto ha commentato i dati della campagna antincendio boschivo 2022. Il numero totale di incendi in Calabria si è ridotto di oltre il 47% rispetto allo stesso periodo del 2021: da 3.970 nel 2021 a 2.087 nel 2022. Ovviamente soddisfatto anche l’assessore Gallo: “Abbiamo lavorato affinché i calabresi e la Calabria avessero quest’anno un’immagine diversa. Ci siamo riusciti, ne siamo orgogliosi, anche del senso civico dei calabresi”