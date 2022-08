Molta attesa in Calabria per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che sarà martedì 30 agosto a Cosenza dove, alle 18.30 è prevista la sua partecipazione ad una iniziativa elettorale in piazza Kennedy. Giorgia Meloni ha recentemente rilanciato il tema del quoziente familiare sintetizzandolo nello slogan: più numerosa è la famiglia, meno tasse paghi. Per Fratelli d’Italia si tratta di un “obiettivo di legislatura”, ma Meloni promette “qualcosa di grande impatto” fin da subito. L’idea è di aumentare l’assegno unico universale del 50%, fino a un massimo di 260 euro mensili per figlio.