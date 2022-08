Il portavoce di Unione Popolare, Luigi De Magistris, ha presentato questa mattina in una conferenza stampa a Lamezia Terme i candidati calabresi di Unione Popolare in vista delle Elezioni del 25 settembre. “Sono sicuro che avremo un buon riscontro, anche se ancora non esistiamo nei pastoni dei TG nazionali, a differenza di altre forze che hanno un seguito senz’altro minore rispetto a noi.” Unione Popolare è un cantiere, un laboratorio. Già il nome dà l’idea di unire, non di dividere. Ma non di unire l’accozzaglia” ha sostenuto De Magistris al microfono di RTC, la RadioTelevisione della Calabria.