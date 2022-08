Il Catanzaro punta senza fronzoli alla vittoria diretta del campionato di Serie C. L’obiettivo era stato già tracciato, ma questa sera è stato ulteriormente delineato e sbandierato dal patron Noto, il quale, salito sul palco in occasione della presentazione della sua squadra a Giovino, ha annunciato chiaramente che “Il fine è quello di migliorare il secondo posto dello scorso anno”. Semplice, pertanto, dedurre le intenzioni della dirigenza. D’altronde, il Catanzaro è ampiamente la favorita del girone, considerando che è riuscito a mantenere in rosa quasi tutti i suoi top players e ha allargato la rosa con alcuni arrivi. Riparte dalla continuità e dal lavoro scrupoloso e attento del tecnico Vivarini, che ha fatto benissimo dal momento del suo arrivo a metà dello scorso anno ed al quale è mancato solo coronare la stagione con l’agognata promozione che la dirigenza Noto insegue da sei anni. Sarà la volta buona? La dirigenza auspica una partenza sparata, a cominciare dalla gara d’esordio di domenica allorchè a Catanzaro arriveranno i lucani del Picerno. Il calendario nelle prime giornate sembra dare una mano al gruppo di Vivarini. La tifoseria chiede un campionato senza incertezze e un inizio col botto per provare a staccare le altre e raggranellare punti di vantaggio da amministrare durante il percorso.