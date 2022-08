A Catanzaro la scelta degli scrutatori per le elezioni politiche del 25 settembre avverrà per sorteggio. La decisione é stata presa all’unanimità dalla Commissione elettorale comunale, riunitasi sotto la presidenza dell’assessore Aldo Casalinuovo, delegato dal sindaco Nicola Fiorita. Il sorteggio avrà luogo il 2 settembre, alle 15, in Comune. La Commissione elettorale comunale é composta dai consiglieri Antonio Barberio, Alessandra Lobello e Raffaele Serò.