RENDE(CS)/ “Massima solidarietà” al sindaco Marcello Manna ed all’assessore Pino Munno. coinvolti nell’inchiesta contro la ‘ndrangheta della Dda di Catanzaro viene espressa, in una nota, dalla maggioranza del Comune di Rende. Nella nota, sottoscritta anche dal presidente del Consiglio comunale, Gaetano Morrone, si esprime la “certezza che la giustizia farà il suo corso e sarà fatta piena chiarezza. Sono i giudici, e non certo i pubblici ministeri, a dover dare un giudizio sulle responsabilità, così come è la sentenza, e non certo la richiesta di colpevolezza, a fare un processo. Né l’istruttoria deve essere confusa con la sentenza di condanna. Partendo da questo principio così elementare in tema di Diritto costituzionale, come esponenti delle istituzioni e dei cittadini che attraverso il voto ci hanno chiamato a rappresentarli in seno al Consiglio comunale riteniamo che la verità debba sempre essere garantita in un Paese che si basa sull’esercizio della democrazia”. “Il nostro sindaco – conclude la maggioranza comunale – è persona di grande levatura morale e oggi più che mai siamo e saremo al suo fianco”.