La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano, proveniente dalla Reggiana. Il difensore centrale, classe 1994, si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023 con opzione. Per Agostino si tratta di un ritorno nel Cosenza, avendo indossato la maglia rossoblù nella stagione 2017/2018 quando, arrivato nel mese di gennaio, partecipò alla cavalcata che portò alla promozione in Serie B. Negli anni successivi ha militato nel Cittadella collezionando 42 presenze e raggiungendo in tutte le stagioni i play off.