CATANZARO/ Incidente stradale a Catanzaro su Viale De Filippis. La vettura coinvolta una Opel Zafira che, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, finiva in testacoda andando ad impattare contro i new Jersey utilizzati per incanalare il flusso di traffico direzione SS280 o via Lucrezia della Valle. A bordo della vettura un nucleo familiare di 4 unità (marito, moglie e due figli) di nazionalità bengalese. Feriti il conducente e la coniuge, illesi i due bambini. I feriti affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Anche i bambini venivano accompagnati con una autovettura presso l’ospedale cittadino per ricongiungersi ai genitori. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e polizia locale per viabilità e rilievi del caso. Personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità in uscita da Catanzaro. Transito su viale De Filippis su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.