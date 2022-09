Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Avellino il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Bernardotto.

Nato a Roma il 22 aprile 1997, Gabriele è strutturato fisicamente, sa difendere molto bene la palla e far salire la squadra, oltre ovviamente ad avere una certa confidenza col gol. Esploso nel 2018/19 in Serie D con il Lanusei andando a bersaglio in ben 16 occasioni, negli ultimi tre anni ha militato in C tra Vibonese, Avellino e Teramo dando un grosso contributo alle sue squadre.

Bernardotto ha sottoscritto un contratto biennale col sodalizio pitagorico ed è pronto per questa nuova avventura.