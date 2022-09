Prosegue, in Calabria, il calo dei casi attivi di Covid. Nelle ultime 24 ore, con 2.897 guariti contro gli 877 nuovi contagi, gli attualmente positivi sono 57.954 con un -2.022. Gli isolati a domicilio sono 57.800 (-2.018). Nelle ultime 24 ore i decessi segnalati sono 2, 2.957 da inizio pandemia. Il tasso di positività reste stabile, con il 18,06% contro il 18,82% di ieri. In calo di 4 – nel saldo tra ingressi ed uscite – i ricoverati in area medica (149) e stabili a 5 quelli in terapia intensiva. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.685.850 con 541415 positivi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3408 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3380 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88451 (88078 guariti, 373 deceduti). Cosenza: casi attivi 43827 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 43777 in isolamento domiciliare); casi chiusi 109664 (108386 guariti, 1278 deceduti). Crotone: casi attivi 1252 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53055 (52799 guariti, 256 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3965 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3926 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183430 (182581 guariti, 849 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 2613 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2601 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45030 (44846 guariti, 184 deceduti).