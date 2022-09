“Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo la statale 106 Var/B “Jonica”. Il tratto interessato dagli interventi, che consistono nel risanamento profondo della pavimentazione stradale, è compreso tra i territori comunali di Marina di Gioiosa Ionica, Grotteria a Mare, Siderno e Locri, in provincia di Reggio Calabria”. Lo rende noto un comunicato dell’azienda. “Per consentire l’esecuzione degli interventi, da lunedì 12 e fino al 30 settembre – è detto nel comunicato – sarà attiva la chiusura al traffico della carreggiata sud – in direzione Reggio Calabria – tra i km 16,200 e 5,800. Il traffico veicolare in direzione sud Reggio Calabria verrà deviato lungo la strada statale 682 ‘Ionio Tirreno’ nel tratto compreso tra il km 35,700 e il km 38,250 e sulla strada statale 106 ‘Jonica’, dal km 107,000 al km 97,870. Lungo il tratto interessato dalle lavorazioni, sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.