L’amministrazione comunale di Crotone istituisce il consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi. “L’iniziativa -si legge in una nota- destinata agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari e delle classi seconde e terze delle scuole medie cittadine nasce da una proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, della consigliera comunale Dalila Venneri Finalità del Consiglio sarà quella di costituirsi come organo consultivo e propositivo per offrire e tenere vivo negli amministratori comunali e nella comunità cittadina il punto di vista dei bambini non soltanto sui problemi di stretto interesse infantile, ma anche su tematiche riguardanti la città nel suo complesso. In particolare -si evidenzia- il Consiglio svolgerà le funzioni di favorire e facilitare l’esercizio reale della cittadinanza attiva e consapevole e dell’esercizio democratico anche dei soggetti più piccoli ed in età scolare, promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita amministrativa, facilitare la conoscenza e la familiarità con l’Ente locale, fornire indicazioni, informazioni, consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessino e coinvolgano i bambini e la loro vita, elaborare progetti da realizzare in collaborazione con gli assessorati e con il supporto tecnico, professionale ed amministrativo degli uffici comunali”. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi “sarà composto da quaranta componenti e potranno candidarsi tutti gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari e delle classi seconde e terze delle scuole medie. Il prossimo 14 ottobre si terranno le “elezioni” per l’istituzione del Consiglio Comunale. La data è stata stabilita oggi a seguito della riunione che si è tenuta nella Casa Comunale con i referenti degli istituti scolastici”.