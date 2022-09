MONTEPAONE(CZ)/ Incidente stradale oggi intorno alle ore 11.30 circa sulla SS106 nel territorio di Montepaone, in provincia di Catanzaro.

Due i mezzi coinvolti un Fiat Qubo ed un furgone Ford Transito. Quest’ultimo a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale. Il conducente del Fiat Qubo estratto dalle lamiere veniva affidato al personale sanitario del SEU118 che provvedeva alle cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso. Feriti anche i due occupanti del furgone che venivano a trasferiti presso struttura ospedaliera con ambulanza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

La SS106 nel tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.