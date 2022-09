Frasi minacciose nei confronti del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri sono apparse durante una delle dirette del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura sul canale Tik Tok. Alcuni utenti collegati, utilizzando nomi probabilmente fittizi nella sezione commenti hanno fatto riferimento alla maxi operazione antimafia condotta nei giorni scorsi dalla Dda del capoluogo calabrese a Cosenza. “Gratteri, dei 200 arrestati domani ne usciranno 180”, è scritto in uno di questi commenti mentre in un altro c’era la frase “Campa poco Gratteri come tutti gli uccellini”. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che, su Twitter, ha espresso “solidarietà a Nicola Gratteri per il messaggio minaccioso comparso su Tik Tok nel corso di una diretta social. Quei toni carichi di allusioni intimidatorie non scalfiranno la determinazione del magistrato, piuttosto squalificano e connotano nel senso più deteriore chi le ha scritte”. Al procuratore di Catanzaro nei mesi scorsi è stata rafforzata dopo la scoperta di un progetto di attentato nei suoi confronti.