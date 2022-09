Sono circa 258.000 gli studenti che stamani hanno ripreso a frequentare le scuole in Calabria. La campanella ha ricominciato a suonare puntuale dopo la pausa estiva e le restrizioni imposte dalla pandemia. Qualche dirigente, facendo leva sull’autonomia scolastica, ha deciso di anticipare la riapertura di due giorni, richiamando in classe anticipatamente i ragazzi rispetto alla data stabilita a livello regionale. “Non ci sono criticità particolari – ha spiegato la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, sebbene la scuola sia un universo molto complesso e non si possa escludere qualche disservizio in singoli istituti. Si riparte all’insegna della normalità. In ogni caso abbiamo cercato di garantire il personale adeguato alle scuole fin dal 31 agosto e gli uffici scolastici provinciali stanno completando le procedure per coprire con incarichi annuali eventuali posti ancora vacanti”. Gli insegnanti saranno supportati nelle attività didattiche da 10.000 collaboratori scolastici. Le lezioni, dopo le misure di prevenzione legate all’emergenza Covid, si svolgono senza l’obbligo della mascherina in classe.