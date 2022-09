Lunedì nella Cattedrale di Cosenza i funerali di Monsignor Nolè. Monsignor Piemontese nominato amministratore apostolico della Diocesi

COSENZA/ Saranno celebrati lunedì, 19 settembre, alle ore 15, nella Cattedrale di Cosenza, i funerali di Monsignor Francescantonio Nolè, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, morto giovedì a Roma, dove era ricoverato da fine agosto per gravi problemi di salute. Intanto stamattina la salma sarà accolta prima al municipio di Cosenza, alle ore 10,30, dalle autorità civili della città, per poi essere portata in corteo nella Cattedrale, dove sarà allestita la camera ardente. Ieri l’Assistente generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Mons. Claudio Giuliodori, nella cappella dell’ospedale Gemelli ha presieduto una celebrazione eucaristica esequiale per l’Arcivescovo. Intanto la Santa Sede,a seguito della morte di Monsignor Nolè, ha nominato un Amministratore Apostolico per la Diocesi di Cosenza-Bisignano. Si tratta di Monsignor Giuseppe Piemontese, Vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia. Monsignor Piemontese, frate minore conventuale, è nato a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, il 24 aprile 1946. Ha ricevuto la consacrazione con la professione solenne ad Altamura l’8 ottobre 1967. La sua ordinazione sacerdotale è avvenuta il 5 aprile 1971 a Monte Sant’Angelo. Dopo aver ricoperto diversi servizi come parroco e guardiano, è stato eletto ministro provinciale della Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo, dal 1997 al 2009. Dal 2009 al 2013 è stato Custode del Sacro Convento di Assisi. Nell’ottobre 2010 gli è stato consegnato il secondo premio Unesco istituito dall’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Unesco e destinato agli uomini e le donne che meglio hanno saputo rappresentare i quattro pilastri su cui poggia l’architettura concettuale di questa organizzazione internazionale: educazione, scienza, cultura e comunicazione. Nel 2013, al termine del mandato come Custode del Sacro Convento, è stato nominato padre guardiano dei santuari di San Giuseppe e la Grotella in Copertino. Il 16 aprile 2014 Papa Francesco lo ha eletto vescovo di Terni Narni Amelia e il 21 giugno 2014 ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Terni. Dal 2017 al 2019 ha svolto la visita pastorale alle comunità parrocchiali della diocesi, i cui atti e le lettere finali del vescovo alle varie comunità sono stati pubblicati nel volume: “Comunione e missione nella nostra chiesa diocesana”. L’Amministratore Apostolico ha tutte le facoltà e i poteri del Vescovo diocesano. Il regime della diocesi è quello della sede vacante, pertanto cessano gli uffici del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonché la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale. L’Amministratore Apostolico può però confermare, in forma delegata, il Vicario Generale e i Vicari episcopali, fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ma non può prorogare i compiti dei Consigli, in quanto le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei consultori.