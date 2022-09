Appicca un incendio, ma i carabinieri lo arrestano subito dopo. E’ accaduto a Badolato, nel Catanzarese. L’intervento dell’Arma, scrive il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sul proprio profilo Facebook, “è stato tempestivo grazie al rilevamento, tramite drone, e della successiva segnalazione alle autorità preposte, durante l’operazione Tolleranza Zero – Regione Calabria” avviata dalla Regione per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi. Nel video allegato si vede l’uomo appiccare le fiamme in alcune zone di un campo e poi allontanarsi a bordo di un’auto che poi viene fermata da una pattuglia dei carabinieri.