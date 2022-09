CATANZARO/ È in fase di ultimazione da parte di Sorical il ripristino del tratto di condotta che alimenta l’impianto di Santa Domenica interessato da una importante rottura. L’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili, che ha monitorato costantemente l’andamento del complesso intervento, rende noto che i serbatoi saranno riaperti nel corso delle prossime ore.

A partire dal mattino di domani, il servizio tornerà gradualmente alla normalità in tutti i quartieri interessati nell’arco della giornata. Inoltre, per riequilibrare i livelli del serbatoio per le zone di Corvo e Santa Maria, l’erogazione idrica sarà sospesa fino alle ore 06 di domani.