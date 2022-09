CATANZARO/ E’ in corso di graduale normalizzazione l’erogazione idrica nei quartieri di Catanzaro serviti dall’impianto di Santa Domenica dopo il ripristino dell’importante rottura, avvenuta nella zona di Magisano, sulla condotta gestita da Sorical. Lo rende noto il Comune di Catanzaro. “L’intervento – è scritto in una nota – è stato ultimato solamente nella serata di ieri, da comunicazione pervenuta all’Ufficio acquedotti del Comune, per cui la successiva riattivazione del servizio ha consentito un primo riempimento parziale dei serbatoi. Naturalmente, il ritorno alla normalità è rallentato dagli elevati livelli di consumo in tutta la città necessari a ripristinare gli autoclavi condominiali. Servirà, dunque, tutta la giornata per poter consentire il pieno approvvigionamento alle utenze interessate, con riferimento particolare al centro storico, anche in ragione di ulteriori disservizi della condotta comunicati da Sorical solo nella tarda mattinata. Riguardo alla gestione del fabbisogno idrico delle scuole, l’amministrazione è intervenuta in tempo reale per risolvere i problemi segnalati da un ristrettissimo numero di plessi riguardo al funzionamento degli autoclavi. Il Comune, comprendendo i disagi della cittadinanza, ribadisce il massimo impegno nel limitare i gravi malfunzionamenti del servizio protrattisi per lungo tempo e conseguenti ad interventi non di propria competenza”.