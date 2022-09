CATANZARO/ Il Teatro Politeama di Catanzaro s’illumina per rendere omaggio, nel centenario della nascita, a Pier Paolo Pasolini. É l’iniziativa promossa dalla Fondazione Politeama nell’ambito del progetto “Calabria Showcase”, una finestra sul teatro calabrese che coinvolge 14 compagnie. Il progetto si svolge in collaborazione con “Primavera dei Teatri” e “Oscenica” e interessa anche la città di Castrovillari, con spettacoli, performance e momenti di approfondimento. L’iniziativa si é aperta con l’installazione artistica “Luoghi sconfinati”, il progetto di Teatro Studio Krypton ideato e diretto da Giancarlo Cauteruccio e dedicato all’intellettuale morto nel 1975 quando aveva appena 53 anni. In programma fino a domani, 24 settembre, anche spettacoli di teatro aperti alle scuole della città messi in scena, oltre che al Politeama, al teatro Comunale; passeggiate artistiche che coinvolgeranno anche il Museo diffuso di arte contemporanea ed il Parco della Diversità; una masterclass sul cinema e sul teatro con l’attore Francesco Colella; un incontro sull’organizzazione teatrale con Mimma Gallina; una tavola rotonda con la partecipazione di operatori culturali e un momento di confronto tra le compagnie che partecipano allo Showcase e alcuni addetti del settore. Il programma del “Calabria Showcase” proseguirà il 27 e 28 settembre a Petrizzi, con una residenza per curatrici e curatori. Gli ultimi tre appuntamenti andranno in scena a Castrovillari nell’ambito della “Primavera dei Teatri”.