Catanzaro, presentati i nuovi spazi dell’Unità di Pediatria del Policlinico

CATANZARO/ Sono stati presentati, questa mattina, i nuovi spazi dell’Unità Operativa della Pediatria Universitaria, che, dopo il trasferimento dai locali dell’Azienda Pugliese-Ciaccio, si trova ora allocata al terzo livello, Padiglione D, del Policlinico nel Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Hanno incontrato i giornalisti, per presentare le attività della Pediatria Universitaria all’interno del Policlinico, il Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, Vincenzo La Regina, il Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista Di Sarro, e la Direttrice della Pediatria Universitaria, Daniela Concolino.

Erano presenti il Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, Francesco Marchitelli, e il Commissario Straordinario dell’Azienda Pugliese-Ciaccio, Francesco Procopio.

“Abbiamo voluto dare una nuova visione – ha dichiarato il Commissario Straordinario Vincenzo La Regina – a quest’area dedicata ai bambini. Dobbiamo ricostruire una cultura dell’umanizzazione della sanità. Nel giro di tre mesi abbiamo realizzato un piccolo sogno, a dimostrazione che si può fare quando si vuole. Utilizziamo gli esempi positivi, come quello che presentiamo oggi, perché questi esempi trascinano. Non è un trasferimento che finisce qui perché dobbiamo avere l’ambizione, intorno alla pediatria, di istituire altri servizi, come ad esempio il servizio di neuropsichiatria infantile”.

“Oggi mi sento come il papà che ha visto nascere il suo maschietto o la sua femminuccia – ha evidenziato il Rettore Giovambattista De Sarro con soddisfazione – sono qui dal 1983 e conosco tutta la storia di questo Ateneo, e, da tantissimi anni, volevamo pediatria all’interno della struttura universitaria. Circa 15 mesi fa, ho iniziato questo percorso affinché la pediatria universitaria venisse trasferita nell’ambiente universitario e l’importanza di questa operazione è stata subito ben compresa dai Commissari dell’Azienda Mater Domini e dell’Azienda Pugliese-Ciaccio. Abbiamo lavorato – ha spiegato il Rettore Giovambattista De Sarro – nell’interesse della nostra Calabria, dei pazienti, delle famiglie, degli specializzandi, del territorio, e continueremo a farlo per realizzare un centro di riferimento nel meridione d’Italia. Le strutture che sono al Policlinico ed al Pugliese-Ciaccio devono lavorare in sinergia ed essere complementari per evitare l’emigrazione sanitaria”.

“E’ un sogno – ha ribadito, con entusiasmo, la Direttrice dell’Unità Operativa Daniela Concolino – e abbiamo avuto tutti una carica positiva perché abbiamo fatto sì che si raggiungesse questo importante risultato senza nessuna interruzione assistenziale, grazie al lavoro ed alla collaborazione di ciascuno. Sia le attività ambulatoriali che quelle in day hospital sono già operative mentre, a breve, vi sarà l’apertura della degenza ordinaria che completerà questo primo importante tassello per la Pediatria Universitaria. L’auspicio che diventi la casa pediatrica di tutti, di tutta la regione, e siamo pronti a farci carico di quello che ci verrà chiesto per rispondere alle esigenze ed ai bisogni di salute del territorio”.