“In un momento storico segnato da un forte caro energia, determinato da numerosi fattori tra i quali le tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina e la dipendenza europea dal gas russo, la Camera di Cosenza promuove e supporta il coinvolgimento di operatori pubblici e privati interessati a partecipare ad un progetto di sostenibilità energetica e competitività territoriale da sottoporre alla valutazione per finanziamento alla Banca Europea degli Investimenti e alla Commissione europea nell’ambito del programma Elena (Europea Local Energy Assistance)”. Lo riferisce un comunicato della Camera di commercio di Cosenza. “Lo strumento di assistenza tecnica denominato Elena, nato per facilitare l’impiego di fondi per l’investimento in energia sostenibile a livello locale – è detto nel comunicato – copre i costi dell’assistenza tecnica necessaria per preparare, implementare e finanziare i programmi di investimento di beneficiari pubblici e privati nel settore dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. Tra gli interventi maggiormente richiesti spiccano quelli rivolti ad edifici in luogo della pubblica illuminazione ma le aree tematiche coinvolte sono molteplici: edilizia pubblica e privata, inclusa l’edilizia sociale e l’illuminazione stradale; integrazione delle fonti di energia rinnovabile nell’ambito edilizio; investimenti per il rinnovamento o la costruzione di nuove reti di riscaldamento; settore del trasporto urbano; infrastrutture locali”. “In questo scenario di riferimento, la Camera – riporta ancora il comunicato – ha definito una progettazione preliminare, già sottoposta al vaglio della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), con la denominazione di Eco – Energy COsenza for sustanaible future. Il progetto, oltre a cogliere gli obiettivi del programma Elena, rappresenta una straordinaria opportunità di intercettare ed integrare una pluralità di risorse pubbliche, anche a fondo perduto, prime tra le quali quelle del Pnrr e dei Fondi strutturali. Vista la necessità ed il parere della stessa Bei di rendere il progetto Eco ancora più ambizioso, la Camera, che funge da soggetto referente e coordinatore, punta ad una più ampia partecipazione da parte dei soggetti pubblici e privati desiderosi di investire in materia di efficientamento energetico. Per aderire alla manifestazione d’interesse è sufficiente scrivere a progettoelena@cs.camcom.it.