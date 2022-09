Balzo in avanti dei contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. I nuovi casi positivi a fronte di 5.479 tamponi processati salgono a 1.219 rispetto ai 295 di ieri e il tasso schizza dal 16,65 al 22,25%. C’è una vittima in più che porta il totale dei decessi dall’esordio della pandemia a 3.004. Pressoché invariata la situazione negli ospedali con un ricovero in meno nei reparti di cura (117), stabili quelli nelle terapie intensive (5). Ci sono 554 guariti in più (514.015), mentre gli attualmente positivi crescono di 664 (38.443) e gli isolati a domicilio di 665 (38.321). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 3.772.862. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 555.462.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:– Catanzaro: CASI ATTIVI 2462 (29 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92270 (91890 guariti, 380 deceduti).– Cosenza: CASI ATTIVI 31112 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31057 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127623 (126325 guariti, 1298 deceduti).– Crotone: CASI ATTIVI 398 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55040 (54775 guariti, 265 deceduti).– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1789 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1771 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189076 (188219 guariti, 857 deceduti).– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 578 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 569 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48188 (48002 guariti, 186 deceduti).L’ASP di Catanzaro comunica 236 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.L’ASP di Cosenza comunica 577 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.