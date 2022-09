FALCONARA ALBANESE(CS)/ Un uomo di 43 anni è morto dopo che il trattore su cui lavorava in un terreno scosceso, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato travolgendolo. Il fatto è avvenuto alle ore 8.40 circa di stamane nel comune di Falconara Albanese. I Vigili del Fuoco di Paola hanno messo in sicurezza il sito e recuperato la salma rimasta incastrata sotto il pesante mezzo. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.