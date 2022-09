Provincia di Catanzaro, Mormile presidente

Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri, del centrodestra, è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro. Nel turno elettorale conclusosi alle 23 di mecoledì sera, ha battuto lo sfidante Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, del centrosinistra. “Conto di svolgere l’importante ruolo che mi è stato affidato – è stato il commento di Mormile – nel migliore dei modi possibili, avendo presente, prima di tutto, l’interesse delle nostre comunità al miglioramento dei servizi erogati dall’Ente intermedio. C’è tanto da fare e le difficoltà non mancano, ma insieme ai colleghi consiglieri provinciali, prescindendo dalle appartenenze politiche, e a una buona sinergia con gli ottanta Comuni del territorio, sono certo che faremo un buon lavoro. Avvierò subito una ricognizione dei problemi dell’Ente intermedio, per avere una cognizione puntuale dello stato dell’arte e approntare, per le singole criticità, le proposte di soluzione più adeguate”. Inoltre, assicurando che “è mia intenzione valorizzare l’apporto di tutti”, Mormile ha voluto ringraziare “coloro che mi hanno dato fiducia e, per l’incoraggiamento a misurarmi in questa competizione, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e gli altri leader del centrodestra”. “Trovo rivoluzionaria – ha concluso – la scelta dei partiti del centrodestra di candidare il sindaco di un piccolo comune. Un segnale politico ed amministrativo forte, di grande apertura verso i territori e le nostre municipalità, e, soprattutto, di estrema attenzione per chi sul campo le rappresenta quotidianamente con grandi sacrifici e passione. Adesso, proviamo insieme ad avviare un percorso comune e vedremo dove sapremo giungere, quel che saremo in grado di fare, e se tra qualche anno, ancora una volta, potremo dirci soddisfatti dei risultati ottenuti”.

Esulta il centrodestra: “Una vittoria netta”

“Congratulazioni ad Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri e, dopo una bella affermazione, neo-presidente della Provincia di Catanzaro. Il centrodestra conquista una netta vittoria, avendo presentato un candidato, forte e credibile. L’unità della nostra coalizione, alla quale ho cercato di contribuire durante gli incontri preparatori alle elezioni provinciali, è stata fondamentale e ci ha consentito di conseguire un importante risultato. Auguri, dunque, e buon lavoro a Mormile. Ci aspettano stimolanti sfide da condurre insieme per il bene del capoluogo della nostra Regione e per l’intera Calabria”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Al neo-presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile rivolgo gli auguri più sinceri di buon lavoro. Ha le qualità personali e l’esperienza amministrativa per fronteggiare la crisi finanziaria dell’Ente intermedio e assicurargli realistiche prospettive di futuro”, dice dal canto suo il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, secondo cui “il compito a cui è chiamato Amedeo Mormile non è agevole, perché dopo l’infelice Legge Del Rio, che ha lasciato le Province italiane, vaso di coccio tra Comuni e Regioni, in una condizione di indeterminatezza istituzionale, il sistema delle Province vive una delle fasi più travagliate della sua lunghissima storia. Ma – aggiunge Mancuso – per ridare dignità alla Provincia di Catanzaro e metterla nelle condizioni di svolgere appieno le proprie competenze, riservando un’attenzione speciale al rilancio dell’area centrale della Calabria, il presidente Mormile potrà contare sul sostegno della Regione e del nuovo Governo del Paese. Voglio sottolineare, inoltre, quanto sia stata preziosa, per conseguire l’elezione del presidente Mormile, la convergenza programmatica dei leader regionali e provinciali delle forze politiche di centrodestra che, anche in questa circostanza, dimostrano che uniti si vince e si convince”. “Amedeo Mormile, afferma in una nota il commissario regionale della Lega Calabria Giacomo Francesco Saccomanno, sindaco di Soveria Simeri, è il nuovo presidente della provincia di Catanzaro. Ancora una volta il centrodestra unito vince. Congratulazioni ad Amedeo per la prestigiosa vittoria ed a tutta la coalizione che lo ha sostenuto. La situazione dell’ente non è delle migliori, ma certamente il nuovo presidente, con il sostegno dei presidenti Occhiuto e Mancuso, oltre che dei parlamentari eletti, potrà riportare lo stesso nella normalità e conseguire quei risultati che tutti desiderano”.

Fiorita: “Prendo atto della sconfitta”

“Era impensabile che l’onda lunga della vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra non avesse una diretta influenza sul voto alle Provinciali che, essendo di secondo livello, è fortemente politicizzato e in molti casi identitario”. Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, sconfitto da Amedeo Mormile nella corsa alla presidenza della Provincia di Catanzaro. “Non era facile strappare la guida della Provincia ad uno schieramento già maggioranza in Consiglio – prosegue – e, ovviamente, galvanizzato dall’esito delle urne alle Politiche, come dimostra la presenza dei principali leader regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia alle operazioni di voto. Prendo atto di un’affermazione netta di Amedeo Mormile, al quale faccio sinceri auguri per il difficile lavoro che lo attende. Sarò sempre disponibile a collaborare nell’azione di risanamento dell’Ente e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, così come sono certo che non mancherà una leale collaborazione tra Provincia e Comune nelle materie e sulle questioni che interessano il Capoluogo. Non mi pento di avere accettato una candidatura di servizio, che non ho cercato o sollecitato, rivolta a tenere unita una comunità politica in difficoltà. Ringrazio di cuore tutti i sindaci e gli amministratori che mi hanno espresso fiducia con il loro voto e quei dirigenti politici che hanno creduto nella mia candidatura”.