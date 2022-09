Provincia di Catanzaro, esulta il centrodestra: “Una vittoria netta”

“Congratulazioni ad Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri e, dopo una bella affermazione, neo-presidente della Provincia di Catanzaro. Il centrodestra conquista una netta vittoria, avendo presentato un candidato, forte e credibile. L’unità della nostra coalizione, alla quale ho cercato di contribuire durante gli incontri preparatori alle elezioni provinciali, è stata fondamentale e ci ha consentito di conseguire un importante risultato. Auguri, dunque, e buon lavoro a Mormile. Ci aspettano stimolanti sfide da condurre insieme per il bene del capoluogo della nostra Regione e per l’intera Calabria”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Al neo-presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile rivolgo gli auguri più sinceri di buon lavoro. Ha le qualità personali e l’esperienza amministrativa per fronteggiare la crisi finanziaria dell’Ente intermedio e assicurargli realistiche prospettive di futuro”, dice dal canto suo il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, secondo cui “il compito a cui è chiamato Amedeo Mormile non è agevole, perché dopo l’infelice Legge Del Rio, che ha lasciato le Province italiane, vaso di coccio tra Comuni e Regioni, in una condizione di indeterminatezza istituzionale, il sistema delle Province vive una delle fasi più travagliate della sua lunghissima storia. Ma – aggiunge Mancuso – per ridare dignità alla Provincia di Catanzaro e metterla nelle condizioni di svolgere appieno le proprie competenze, riservando un’attenzione speciale al rilancio dell’area centrale della Calabria, il presidente Mormile potrà contare sul sostegno della Regione e del nuovo Governo del Paese. Voglio sottolineare, inoltre, quanto sia stata preziosa, per conseguire l’elezione del presidente Mormile, la convergenza programmatica dei leader regionali e provinciali delle forze politiche di centrodestra che, anche in questa circostanza, dimostrano che uniti si vince e si convince”. “Amedeo Mormile, afferma in una nota il commissario regionale della Lega Calabria Giacomo Francesco Saccomanno, sindaco di Soveria Simeri, è il nuovo presidente della provincia di Catanzaro. Ancora una volta il centrodestra unito vince. Congratulazioni ad Amedeo per la prestigiosa vittoria ed a tutta la coalizione che lo ha sostenuto. La situazione dell’ente non è delle migliori, ma certamente il nuovo presidente, con il sostegno dei presidenti Occhiuto e Mancuso, oltre che dei parlamentari eletti, potrà riportare lo stesso nella normalità e conseguire quei risultati che tutti desiderano”.