Dodici indagati e cinque misure cautelari eseguite in carcere sono il bilancio di un’operazione della Dda di Catanzaro e dei Carabinieri e Guardia di finanza di Vibo Valentia. L’indagine, grazie ad attività tecniche e di riscontro alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, farebbe luce su alcune estorsioni compiute dai clan nella città di Vibo Valentia. Nel mirino anche le imprese Ased e Dusty che si sono alternate nella raccolta dei rifiuti a Vibo. Fra le estorsioni contestate anche quella ai danni di un’impresa impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale, mentre un’estorsione commessa nel 2009 è stata commessa ai danni un’impresa edile impegnata in lavori di movimento terra e riqualificazione urbana, per un ammontare di 20.000 euro. L’attività, che offre uno spaccato sul controllo esercitato dalla criminalità organizzata nel settore della raccolta dei rifiuti nel comune di Vibo Valentia e le estorsioni subite dalle ditte incaricate, la Ased srl e la Dusty srl, avrebbe consentito anche di acclarare il profilo associativo di uno degli arrestati che il Gip ha riconosciuto nel periodo successivo alle contestazioni contenute nel procedimento “Rinascita-Scott”.