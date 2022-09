Cropani, inaugurato il centro di aggregazione “Bella Piazza”. Speciale TV di RTC nei prossimi giorni

CROPANI(CZ)/ Idee e progetti. Sogni e desideri. Sogni che si trasformano in progetti e che, grazie alla determinazione, alla forza e alla passione di un gruppo di donne, adesso, possono diventare realtà. Perché è proprio così che è nato il progetto Bella Piazza, realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud, e che, oggi, rappresenta un’occasione importante di crescita e sviluppo per il territorio di Cropani e tutto il suo comprensorio. E quello che fino a qualche mese fa sembrava semplicemente impossibile, adesso, è realtà. E’ stato inaugurato nel pomeriggio odierno, infatti, il Centro di aggregazione Bella Piazza, nel pieno centro di Cropani Marina, sulla Statale 106 Jonica, nei locali dell’ex Chiesa Sant’Antonio da Padova. Un Centro in cui saranno svolte, tra le altre cose, attività di recupero scolastico, laboratori teatrali, ludici e con ampio spazio alla cultura. Il Centro è operativo e pronto a fare la differenza mettendo la persona al centro della sua azione.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente il vescovo Claudio Maniago, il sindaco Raffaele Mercurio e alcuni amministratori del comprensorio.

Il progetto Bella Piazza è portato avanti dall’associazione Ginevra, di cui è presidente Velia Lodari, che è il soggetto responsabile dell’importante iniziativa di carattere sociale e che ha come partner: il Comune di Cropani, la Confraternita Misericordia di Belcastro, l’Associazione Rangers del Mediterraneo A.R.M., l’Asd Winner Boys Presila, la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Cropani Marina, l’Associazione Amici del Tedesco, il Comune di Petronà, il Comune di Belcastro e l’Istituto comprensivo di Cropani. “Vi saranno iniziative per tutte le fasce d’età: partiremo al mattino con gli anziani, proseguiremo al pomeriggio con i bambini e chiuderemo la sera. Previsti anche appuntamenti con il cineforum due volte al mese. C’è ancora tanto in cantiere” ha affermato al microfono di RTC la presidente dell’associazione Ginevra, Velia Lodari. Domani è prevista l’inaugurazione di un campetto sportivo che ospiterà numerose iniziative.

Nei prossimi giorni RTC, la Radio-Televisione della Calabria, dedicherà un ampio Speciale Televisivo.