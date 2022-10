Il dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali della Regione rende noto, con un comunicato, che “è stato pubblicato su Calabria Europa, il portale della programmazione unitaria dell’ente, la pre-informazione riguardo l’avviso pubblico ‘Competitività mercati esteri e digitali. L’intervento, finanziato con risorse del Por Calabria Fesr Fse 2014-2020, è diretto a promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno a processi di digitalizzazione delle micro e piccole imprese”. “Il Governo calabrese – afferma l’assessore Rosario Varì – intende sostenere e supportare la competitività delle piccole e medie imprese che vogliano affacciarsi sui mercati esteri e digitali per aumentare la propria capacità commerciale, soprattutto in un momento in cui, a causa della difficile situazione geopolitica, la domanda interna tende a calare. A tal fine abbiamo ritenuto importante offrire a queste imprese l’opportunità di avere un considerevole aiuto economico per investire nell’acquisto di materiali, impianti, beni e servizi volti alla promozione dei loro prodotti sui mercati target con l’utilizzo di strumenti di digital e social media marketing, ad implementare l’e-commerce e ad ottenere la consulenza di export manager. Il processo di digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese calabresi è un obiettivo fondamentale per l’affermazione sui mercati e sarà pertanto sostenuto con ingenti risorse nel Pr 21/27 che è prossimo all’avvio”. “Possono partecipare – si afferma ancora nella nota – le piccole e medie imprese, con esclusione di quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (Ce) n. 104/2000 del Consiglio; quelle operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli e nei settori di cui all’art. 13 del Regolamento 651/2014) che presentano progetti per l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali Sono finanziabili progetti per la competitività sui mercati esteri e digitali, con un costo totale ammissibile non inferiore a diecimila euro, che siano inerenti ad una o più delle seguenti azioni: promozione sui mercati target con l’utilizzo di strumenti di digital e social media marketing; e-commerce (realizzazione e/o implementazione di siti di e-commerce; accesso a piattaforme internazionali on-line); consulenza di un Tem (Temporary export manager) o D-Tem (digital-temporary export manager). La dotazione finanziaria disponibile è pari a un milione e 200 mila euro e, in base alle richieste, potrà essere incrementata. Le domande devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che verrà indicata da Fincalabra. La data di apertura dello sportello sarà comunicata con successivo decreto. E’ prevista una procedura valutativa a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle richieste”.