SCALEA. Un giovane di 25 anni ha ucciso la ex fidanzata con alcuni colpi di pistola ed ha poi rivolto l’arma contro se stesso, suicidandosi. È accaduto la scorsa notte a Scalea, nell’alto Tirreno cosentino. L’omicida-suicida era una guardia giurata. La discussione tra i due, ad un certo punto, é degenerata, al punto da indurre l’uomo ad estrarre la pistola d’ordinanza che aveva con sé e ad uccidere l’ex fidanzata, decidendo poi subito dopo di suicidarsi sparandosi alla testa. Antonio Russo, la guardia giurata di 25 anni, e l’ex fidanzata, Ilaria Sollazzo, di 31, insegnante precaria, che il giovane ha ucciso la scorsa notte a Scalea con la sua pistola d’ordinanza decidendo poi di suicidarsi, avevano una figlia di due anni che viveva con la madre. È quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri che indagano sull’omicidio-suicidio. I due erano stati legati sentimentalmente per alcuni anni, avevano avuto la bambina ma si erano successivamente separati. Il rapporto tra Russo e l’ex fidanzata, dopo che i due si erano lasciati, era contrastato e caratterizzato da frequenti liti. Una difficoltà di rapporti che è culminata nell’omicidio-suicidio. Non aveva concordato con l’ex compagna alcun incontro e non era in auto con lei Antonio Russo, la guardia giurata di 25 anni che la scorsa notte ha ucciso con la propria pistola d’ordinanza l’ex compagna, l’insegnante Ilaria Sollazzo, di 31, togliendosi poi la vita con la stessa arma. È quanto è emerso dalle indagini svolte dai carabinieri sull’omicidio-suicidio accaduto a Scalea. Russo ha atteso l’ex compagna, che aveva trascorso la serata con alcuni amici, sotto l’abitazione dei genitori della donna, dove già si trovava la figlia di due anni della coppia. E il fatto che avesse portato con sé la sua arma d’ordinanza fa ipotizzare che il giovane avesse premeditato l’assassinio di Ilaria Sollazzo a causa dei contrasti che da quando i due si erano separati, circa due mesi fa, caratterizzavano i loro rapporti. Subito dopo avere ucciso l’ex compagna la guardia giurata ha rivolto la pistola contro se stesso e si è sparato un colpo alla testa. Il suo cadavere è stato trovato all’esterno dell’automobile della donna.