Un giovane è stato travolto e ucciso da un treno sulla tratta ferroviaria tra Mongrassano e Torano Castello, nrl Cosentino. È stato l’autista del convoglio a chiamare i soccorsi. Al momento non sono note le generalità del giovane e sul posto sono giunti gli agenti della polizia ferroviaria. Non è chiaro se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile regionale per evacuare il treno con il supporto di Trenitalia che è avvenuto in mattinata. Nove i passeggeri che si trovavano a bordo del treno regionale Sibari-Cosenza.