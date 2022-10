Dieci Start Up calabresi presenti allo Smau di Milano

“La competitività delle imprese, la loro capacità di affermarsi sul mercato e di generare occupazione, dipende, oggi più che mai, dalla qualità dei beni e servizi prodotti ed erogati e, quindi, dall’innovazione di prodotto e di processo messa in campo, nonchè dalla loro sostenibilità. Il Governo regionale, guidato dal Presidente Occhiuto, ritiene fondamentale sostenere ricerca e sviluppo, innovazione e competitività delle imprese e, in particolar modo di startup e spinoff, con programmi di supporto, non solo finanziari ma anche di promozione, accelerazione, e basati sull’implementazione delle competenze e sulla open innovation”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, incontrando, nella sede della Cittadella a Catanzaro, i titolari delle 10 startup calabresi che parteciperanno a Smau Milano, fiera di riferimento nazionale sui temi dell’innovazione per le imprese, in programma dall’11 al 12 ottobre. Sono intervenuti all’iniziativa anche il dirigente generale del dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, Fortunato Varone, il dirigente del settore incentivi alle imprese e startup, Menotti Lucchetta, la dirigente del settore competitività, Valeria Scopelliti, e Antonio Mazzei in rappresentanza di Fincalabra. “Per sostenere il posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali di startup calabresi innovative e ad alta tecnologia -ha aggiunto l’assessore Varì-, l’assessorato e il dipartimento allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali, con il supporto di Fincalabra, partecipa alla fiera internazionale di Milano con 10 startup innovative, selezionate da Smau, le quali, oltre alla disponibiltà di uno stand dedicato, avranno a disposizione una serie di servizi finalizzati a favorire il loro incontro con potenziali clienti e partner, ma anche con gli investitori internazionali. Le 10 startup calabresi selezionate e che parteciperanno a Smau sono imprese nate da giovani talenti della nostra regione capaci di proporre soluzioni innovative che spaziano dallo sviluppo di algoritmi complessi di intelligenza artificiale a soluzioni avanzate di telemedicina e teleassistenza, dai nuovi modelli di valorizzazione di beni culturali all’analisi dei big data. Inoltre, tre realtà, Azienda Caffo, Musei di Crotone e Capocolonna e il Comune di Cirò Marina, riceveranno il Premio Innovazione Smau”. Le startup calabresi presenti a Smau sono: 2SMArtEST di Rende, Doctorium di Catanzaro, DOM-INO Labs di Catanzaro, Guides4you di Rende, Me.Di.Cal di Cosenza, Revelis di Rende, Searcode di Catanzaro, Senseledge di Zumpano, TodSystem di Catanzaro, Naturextralab di Cosenza.