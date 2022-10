Occhiuto sulla sostituzione in Giunta degli eletti Minasi e Orsomarso: “I nuovi assessori regionali? Appena possibile”

“Avete visto i miei tempi quando ho fatto la Giunta dopo le elezioni. Appena sarà utile e possibile faremo queste due integrazioni, non rappresenta un problema questo. Magari fossero questi i problemi della Calabria”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa succederà negli assetti di Giunta con la futura sostituzione di due assessori -Tilde Minasi e Fausto Orsomarso- eletti al Parlamento. “Mi auguro che la Calabria abbia un ministro”, ha anche detto il presidente della Regione Calabria,“Non so -ha proseguito Occhiuto- se di Forza Italia, perché Forza Italia è un partito importante della maggioranza, però non sappiamo nemmeno quanti siano i ministri di Forza Italia. Di certo -ha concluso il presidente della Regione- Forza Italia avrà una rappresentata calabrese nella squadra di Governo”. Occhiuto ha anche parlato della possibile fine del commissariamento della sanità calabrese. “E’ una delle cose che discuterò con il prossimo governo appena sarà insediato”, ha detto. “Il commissariamento -ha sostenuto Occhiuto- dev’essere utile ad affrontare e risolvere i problemi della Calabria. C’è una sentenza della Corte costituzionale di un paio di anni fa che dice che il commissario può poco se non è assistito dal governo nazionale. Questa sentenza -ha proseguito- è rimasta sostanzialmente inapplicata. Chiederò al governo di farsi carico dei doveri di interesse nei confronti del diritto alla cura dei calabresi. E in questo contesto -ha concluso il presidente della Regione e commissario della sanità- discuteremo anche della possibile proroga del Decreto Calabria”.